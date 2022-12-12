***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin finansal performansını, ürün, satış ve pazarlama vizyonunu içeren sunum web sitemize yüklenmiş olup aşağıdaki bağlantı aracılığı ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Yatırımcı Sunumu.Saygılarımızla,Kron Teknoloji A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086726BIST