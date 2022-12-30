***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırmına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 14.268.513Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.805.539Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 1.426.852 2.853.704,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 NâmaB Grubu, KRONT, TREKRON00014 12.841.661 25.683.322,000 200,00000 B Grubu B Grubu, KRONT, TREKRON00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 14.268.513 28.537.026,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.537.026Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091521BIST