Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.12.2022 16:29
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırmına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 14.268.513
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.805.539

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 1.426.852 2.853.704,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 Nâma
B Grubu, KRONT, TREKRON00014 12.841.661 25.683.322,000 200,00000 B Grubu B Grubu, KRONT, TREKRON00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 14.268.513 28.537.026,000 200,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.537.026


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091521


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:515.541
Değişim :  1,18% |  64,42
Açılış :  5.511  
Önceki Kapanış :  5.477  
En Yüksek
5.563 En Düşük
5.511
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 19,48 3.335.210 % 9,99  
SAMAT 19,32 91.282.472 % 9,96  
COSMO 121,50 6.058.499 % 9,95  
AKSGY 7,85 98.938.121 % 9,94  
BRKSN 23,46 4.033.625 % 9,93  
daha fazla
16:51 Alış Satış %  
Dolar 18,7102 18,7235 % 0,10  
Euro 19,9663 19,9741 % -0,07  
Sterlin 22,4417 22,5543 % -0,29  
Frank 20,1667 20,2882 % -0,12  
Riyal 4,9661 4,9911 % 0,13  
daha fazla
16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 8,12  
Altın Gr. 1.096 1.096 4,36  
Cumhuriyet 7.357 7.468 31,00  
Tam 7.397 7.449 16,00  
Yarım 3.582 3.641 8,00  
Çeyrek 1.797 1.820 4,00  
Gümüş.Ons 24,08 24,11 0,19  
Gümüş Gr. 14,44 14,46 0,08  
B. Petrol 83,40 83,40 -0,06  
Seans Raporu 16:51
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru