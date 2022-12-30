***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.12.2022 16:29
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırmına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 14.268.513
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.805.539
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 1.426.852 2.853.704,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 Nâma
B Grubu, KRONT, TREKRON00014 12.841.661 25.683.322,000 200,00000 B Grubu B Grubu, KRONT, TREKRON00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 14.268.513 28.537.026,000 200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.537.026
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091521
BIST