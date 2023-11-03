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***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.11.2023 14:47
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 42.805.539
Ulaşılacak Sermaye (TL) 85.611.078

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 4.280.556 4.280.556,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 Nâma A Grubu, KRON1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRON00024 0
B Grubu, KRONT, TREKRON00014 38.524.983 38.524.983,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRONT, TREKRON00014 Hamiline B Grubu, KRONT(RÜÇHAN), TRRKRON00016 80.450,107

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 42.805.539 42.805.539,000 100,00000 80.450,107

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylara yönelik bir taahhüt bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.10.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 02.11.2023
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.07.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 12.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.805.539,00-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 42.805.539,00-TL nakit/bedelli artırılarak 85.611.078,00-TL'ye yükseltilmesinde 19.10.2023 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 02.11.2023 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 80.450,107 Türk Lirası olup, kalan paylar, 07.11.2023-08.11.2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ünlü Menkul Değerler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.kron.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin www.unlumenkul.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Satılamayan paylar olması halinde, bu paylar iptal edilip sermaye bu şekilde tescil edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213942


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