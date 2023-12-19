***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 42.805.539Ulaşılacak Sermaye (TL) 85.611.078Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 4.280.556 4.280.556,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 Nâma A Grubu, KRON1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRON00024 0B Grubu, KRONT, TREKRON00014 38.524.983 38.524.983,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRONT, TREKRON00014 Hamiline B Grubu, KRONT(RÜÇHAN), TRRKRON00016 80.450,107Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 42.805.539 42.805.539,000 100,00000 80.450,107Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylara yönelik bir taahhüt bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.10.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 02.11.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.12.2023SPK Başvuru Tarihi 17.07.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 12.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 20.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 18.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmüş olup, 18.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiş ve 19.12.2023 tarih ve 10982 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kron - Sermaye Tadil Gazetesi (191223).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227057BIST