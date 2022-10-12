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***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.10.2022 18:18
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.10.2022
Genel Kurul Tarihi 22.11.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Şirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin unvanının "Kron Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususunun ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. madddesinin tadiline ilişkin ekli tadili metninin görüşülerek, onaylanması
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,
5 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ilan Metni re. KAP e-GKS Internet Sitesi.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.11.2022 günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071299


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