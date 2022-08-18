***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin unvanının, faaliyetlerimizi daha iyi temsil edecek olan "Kron Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bu gün itibarı ile başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056685BIST