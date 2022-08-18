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***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2022 15:59
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin unvanının, faaliyetlerimizi daha iyi temsil edecek olan "Kron Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bu gün itibarı ile  başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056685


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Tam 6.879 6.947 31,00  
Yarım 3.352 3.396 15,00  
Çeyrek 1.681 1.698 8,00  
Gümüş.Ons 19,79 19,82 0,01  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 0,08  
B. Petrol 95,56 95,56 1,91  
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