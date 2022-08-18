***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2022 15:59
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin unvanının, faaliyetlerimizi daha iyi temsil edecek olan "Kron Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bu gün itibarı ile başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056685
BIST
17:063.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 22,04
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.010
En Düşük
2.925
17:0618,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1476
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
17:0618,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0903
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
17:061.026,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.026,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KZBGY
|35,20
|99.772.023
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.480.026
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.231.016
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.736.849
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.972.305
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.851.997
|% -9,86
|
|OZRDN
|17,50
|5.571.465
|% -7,99
|
|EREGL
|29,42
|5.818.784.635
|% 5,30
|
|SISE
|25,24
|4.891.412.416
|% 4,04
|
|THYAO
|68,55
|4.822.960.403
|% -0,22
|
|YKBNK
|5,92
|4.363.435.554
|% -1,50
|
|KRDMD
|11,74
|4.338.798.874
|% 7,41
|
|YKBNK
|5,92
|4.363.435.554
|% -1,50
|
|EKGYO
|3,66
|2.489.589.326
|% -2,66
|
|ISCTR
|6,95
|2.875.722.713
|% 2,36
|
|KRDMD
|11,74
|4.338.798.874
|% 7,41
|
|ALBRK
|1,99
|716.938.496
|% 1,02
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0805
|18,0970
|% 0,83
|
|Euro
|18,3291
|18,3717
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,6313
|21,7398
|% 0,31
|
|Frank
|18,8895
|19,0033
|% 0,54
|
|Riyal
|4,8042
|4,8283
|% 0,78
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|4,78
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,92
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|10,00
|
|Tam
|6.879
|6.947
|31,00
|
|Yarım
|3.352
|3.396
|15,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.698
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,08
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|1,91
|