***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2012 yılında Pakistan'ın en büyük Telekom şirketi olan PTCL (Pakistan Telecommunication Company Limited)'den kazandığı önemli bir ihale kapsamında Pakistan'da kalıcı olduğunu göstermek için Pakistan'da kurmuş olduğu, sermayeyi temsil eden payların tamamına (%100) sahip olduğumuz Kron Telecommunication Technologies (Private) Limited şirketi (Kron Pakistan), söz konusu ihalenin Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile imzalanması sebebiyle bugüne kadar hiçbir ticari faaliyette bulunmamış, bordosunda herhangi bir eleman yer almamış veya herhangi bir değer oluşturmamıştır.Kron Pakistan'ın yukarıda belirtildiği üzere herhangi bir faaliyeti veya yaratmış olduğu herhangi bir değer olmadığından, Şirketimizin Kron Pakistan'da sahip olduğu payların tamamı nominal değeri üzerinden Muhammad Hasnain adlı şahsa devredilmiştir.Saygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057107BIST