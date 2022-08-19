***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 16:17
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2012 yılında Pakistan'ın en büyük Telekom şirketi olan PTCL (Pakistan Telecommunication Company Limited)'den kazandığı önemli bir ihale kapsamında Pakistan'da kalıcı olduğunu göstermek için Pakistan'da kurmuş olduğu, sermayeyi temsil eden payların tamamına (%100) sahip olduğumuz Kron Telecommunication Technologies (Private) Limited şirketi (Kron Pakistan), söz konusu ihalenin Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile imzalanması sebebiyle bugüne kadar hiçbir ticari faaliyette bulunmamış, bordosunda herhangi bir eleman yer almamış veya herhangi bir değer oluşturmamıştır.
Kron Pakistan'ın yukarıda belirtildiği üzere herhangi bir faaliyeti veya yaratmış olduğu herhangi bir değer olmadığından, Şirketimizin Kron Pakistan'da sahip olduğu payların tamamı nominal değeri üzerinden Muhammad Hasnain adlı şahsa devredilmiştir.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057107
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,1899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0711
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1616
18:051.017,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.017,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,28
|1.710.997
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|94.380.712
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|LKMNH
|17,26
|37.692.034
|% -6,25
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% -1,65
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,86
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,81
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% -4,06
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0887
|18,0921
|% 0,07
|
|Euro
|18,1588
|18,1977
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,3149
|21,4218
|% -0,83
|
|Frank
|18,8003
|18,9135
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8039
|4,8280
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-7,76
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.829
|6.906
|-31,00
|
|Yarım
|3.327
|3.376
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.688
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
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17:58RTALB
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
-
17:57OZGYO
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
-
17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem