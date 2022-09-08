***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 10:44
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında gerçekleştirilen çözüm ortaklığına ilişkin medya organlarında yayımlanan basın duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
https://kron.com.tr/turkiye-is-bankasi-ve-kron-arasinda-is-birligi
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061337
BIST
10:483.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 57,25
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:4818,2474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0323
|Açılış
|: 87,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 88,0000
|
18,2474
En Düşük
18,2142
10:4818,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:4810,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,06
|Açılış
|: 10,88
|
|Önceki Kapanış
|: 10,82
|
10,92
En Düşük
10,79
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ZRGYO
|4,98
|58.909.967
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,94
|57.452.972
|% 9,40
|
|DESA
|25,24
|13.170.206
|% 9,08
|
|BURCE
|38,56
|10.619.879
|% 8,87
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|DMSAS
|8,08
|5.393.923
|% -3,58
|
|TSKB
|6,59
|29.574.148
|% -3,51
|
|AYEN
|25,72
|82.603.442
|% -3,16
|
|SANEL
|10,13
|458.767
|% -3,15
|
|EKGYO
|5,07
|1.543.418.585
|% 3,89
|
|THYAO
|75,65
|1.373.503.484
|% 1,27
|
|EREGL
|31,84
|1.003.064.088
|% 3,58
|
|YKBNK
|7,92
|890.384.967
|% 1,02
|
|KRDMD
|13,46
|889.499.509
|% 2,83
|
|EKGYO
|5,07
|1.543.418.585
|% 3,89
|
|YKBNK
|7,92
|890.384.967
|% 1,02
|
|KRDMD
|13,46
|889.499.509
|% 2,83
|
|AKBNK
|15,66
|880.258.121
|% -0,19
|
|HALKB
|11,57
|620.636.603
|% 1,67
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2307
|18,2475
|% 0,18
|
|Euro
|18,2367
|18,2471
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,9043
|21,0091
|% -0,30
|
|Frank
|18,6086
|18,7207
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8409
|4,8652
|% 0,11
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.809
|6.879
|-16,00
|
|Yarım
|3.318
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|0,69
|