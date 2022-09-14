***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUnvan değişikliği talebimiz T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-25909 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Saygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063196BIST