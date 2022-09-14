***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 18:32
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Unvan değişikliği talebimiz T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-25909 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063196
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2301
18:0518,2674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0740
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
18:05998,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 999,06
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2318
|18,2496
|% 0,00
|
|Euro
|18,2535
|18,2782
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,0542
|21,1598
|% 0,68
|
|Frank
|18,9171
|19,0311
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,68
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.740
|6.810
|-6,00
|
|Yarım
|3.284
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,62
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,14
|
|B. Petrol
|95,67
|95,67
|2,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS