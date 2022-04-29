***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2022 14:35
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LÜTFİ YENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 14.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı 28.44 B Bağımsız Üye Değil
OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ,Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı
YAVUZ SUAT BENGÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 28.12.2021 İcrada Görevli Değil TESİD Genel Sekreterliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986781 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi 29.04.2022 İcrada Görevli Değil HSBC Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı.HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Evet A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ARİF KEREM ONURSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.04.2022 İcrada Görevli Değil Turkven Private Equity şirketinde yönetici ortak Evet A Bağımsız Üye Değil
EMRE YAVUZ BARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 29.04.2022 İcrada Görevli Değil Cerbos'un kurucu ortağı ve CEO Evet A Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025506
BIST
15:122.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -13,82
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:1214,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0539
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8457
En Düşük
14,7579
15:1215,6375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0793
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:12914,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 13,62
|Açılış
|: 914,11
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:10
|EGSER
|23,76
|51.876.100
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.044.255
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.187.258
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.399.017
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.455.714
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.495.903
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|32.286.137
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,92
|28.048.119
|% -8,57
|
|TKFEN
|19,57
|492.389.434
|% -6,72
|
|THYAO
|40,60
|2.651.013.856
|% 0,25
|
|AKBNK
|8,86
|790.172.367
|% -1,23
|
|SISE
|17,82
|770.914.478
|% 0,62
|
|TUPRS
|234,00
|758.808.587
|% -1,68
|
|EREGL
|33,38
|758.665.976
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,63
|670.786.291
|% -0,75
|
|ODAS
|2,44
|407.255.603
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|170.544.629
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|525.536.907
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|790.172.367
|% -1,23
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8369
|14,8403
|% 0,34
|
|Euro
|15,6360
|15,6413
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,5879
|18,6811
|% 1,23
|
|Frank
|15,2199
|15,3116
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9440
|3,9638
|% 0,38
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|20,89
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,70
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|102,00
|
|Tam
|6.054
|6.204
|102,23
|
|Yarım
|2.926
|3.001
|49,46
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|24,73
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,16
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,31
|
Seans Raporu
15:10
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-
15:23XU100
Endeks 2, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 18, 339.00 milyon TL de
-
15:22PETUN
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 403 adet işlem
-
15:19ISGYO
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 12.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 117, 368 adet işlem
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 14 kaybederek (% -0.79 ) 2, 164
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGSER, YUNSA, CEMTS, KNFRT, UFUK, CRDFA, MERKO