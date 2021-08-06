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***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.08.2021 18:14



***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2021
Karar Sayısı
2021/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ :   06/08/2021 KARAR SAYISI :   2021/10 II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'muzun 06/08/2021  tarih ve 2021-10 sayılı Kararı ile onaylanan ve  30.06.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarımız ekte sunulmuştur. Şirket yönetimi olarak, 30.06.2021 tarihli ve bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan Bilanço ile 30.06.2021 tarihli ve 30.06.2020 dönemi ile karşılaştırmalı hazırlanmış Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ve ekleri ile dönem Faaliyet Raporunun,       a)  Tarafımızca incelendiğini,         b)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,       c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış  finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.. Saygılarımızla, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955539


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