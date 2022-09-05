***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıPegasystems Inc.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%8.7Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih05/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkısı olması beklenmektedir.Açıklamalar2016 yılından bu yana Kuzey Amerika'daki operasyonlarına devam eden Kron, CRM alanında dünya devi olan PEGA Systems Inc. ile siber güvenlik alanındaki iş birliğinin kapsamını genişletiyor. 2018 yılından itibaren Kron'un Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) ürününü kullanmaya başlayan PEGA, yapılan son anlaşma ile ürünün iki yeni özelliğini daha devreye alacaktır.Yapılan anlaşma ile Kron'un Yetkili Görev Otomasyonu ve Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama modülleri PEGA tarafından sunulan Cloud CRM servislerinin altyapı güvenliği için kullanılmaya başlanacaktır. Görev otomasyon aracı ile PEGA günlük DevOps süreçlerindeki hataları en aza indirmeyi hedeflerken, otomasyon akışlarındaki yetkilendirme süreçlerini de tek noktadan yönetmeyi planlıyor. PEGA, aynı zamanda Kron'un Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama özellikleri ile yedekli ve kesintisiz olarak aşamalı kimlik doğrulama süreçlerini yönetecektir.Bu iş birliği çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu olan %100 bağlı ortaklığımız Ironsphere, PEGA Systems Inc'den 689.867 USD tutarında yeni sipariş almıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060229BIST