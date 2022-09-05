***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.09.2022 17:41
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Pegasystems Inc.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%8.7
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkısı olması beklenmektedir.
Açıklamalar
2016 yılından bu yana Kuzey Amerika'daki operasyonlarına devam eden Kron, CRM alanında dünya devi olan PEGA Systems Inc. ile siber güvenlik alanındaki iş birliğinin kapsamını genişletiyor. 2018 yılından itibaren Kron'un Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) ürününü kullanmaya başlayan PEGA, yapılan son anlaşma ile ürünün iki yeni özelliğini daha devreye alacaktır.
Yapılan anlaşma ile Kron'un Yetkili Görev Otomasyonu ve Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama modülleri PEGA tarafından sunulan Cloud CRM servislerinin altyapı güvenliği için kullanılmaya başlanacaktır. Görev otomasyon aracı ile PEGA günlük DevOps süreçlerindeki hataları en aza indirmeyi hedeflerken, otomasyon akışlarındaki yetkilendirme süreçlerini de tek noktadan yönetmeyi planlıyor. PEGA, aynı zamanda Kron'un Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama özellikleri ile yedekli ve kesintisiz olarak aşamalı kimlik doğrulama süreçlerini yönetecektir.
Bu iş birliği çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu olan %100 bağlı ortaklığımız Ironsphere, PEGA Systems Inc'den 689.867 USD tutarında yeni sipariş almıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060229
BIST