***KRPLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***KRPLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KRPLS]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi26/07/2022Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıKoroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)78.500.000Baz Fiyat (TL)4,68İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih28/07/2022Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi20-22/07/2022AçıklamalarKoroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 78.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 174.600.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 28/07/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 4,68 TL/pay baz fiyat, "KRPLS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047823BIST