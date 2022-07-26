***KRPLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
26.07.2022 18:02
***KRPLS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KRPLS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/07/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
78.500.000
Baz Fiyat (TL)
4,68
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/07/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
20-22/07/2022
Açıklamalar
Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 78.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 174.600.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 28/07/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 4,68 TL/pay baz fiyat, "KRPLS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047823
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0939
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0686
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,22
|Açılış
|: 986,29
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8545
|17,8660
|% 0,53
|
|Euro
|18,0935
|18,1326
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,4178
|21,5252
|% 0,29
|
|Frank
|18,4738
|18,5851
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7392
|4,7630
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-2,67
|
|Altın Gr.
|986
|986
|3,32
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.639
|6.713
|-3,00
|
|Yarım
|3.235
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,78
|