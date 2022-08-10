***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2022 14:20
***KRPLS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRPLS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRPLS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054100
BIST
16:072.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 34,70
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.821
En Düşük
2.764
16:0717,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0506
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:0718,5361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2584
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:071.036,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.036,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MGROS
|66,10
|384.514.996
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|196.867.638
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|244.852.502
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.816.500
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|17.351.839
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.986.321
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.505.232.233
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,80
|1.585.189.404
|% -9,10
|
|THYAO
|59,75
|3.357.334.605
|% 1,96
|
|YKBNK
|5,39
|2.122.414.876
|% 2,86
|
|AKBNK
|9,79
|1.624.013.569
|% 3,27
|
|KOZAL
|157,80
|1.585.189.404
|% -9,10
|
|KOZAA
|26,98
|1.505.232.233
|% -9,95
|
|YKBNK
|5,39
|2.122.414.876
|% 2,86
|
|EKGYO
|3,54
|1.119.203.123
|% 2,31
|
|ZOREN
|2,70
|695.767.208
|% 4,25
|
|ODAS
|3,96
|1.001.381.579
|% -5,49
|
|TSKB
|3,38
|652.735.859
|% 4,00
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9255
|17,9632
|% 0,36
|
|Euro
|18,5074
|18,5287
|% 1,37
|
|Sterlin
|21,8910
|22,0008
|% 1,50
|
|Frank
|18,9719
|19,0862
|% 1,40
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,27
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|5,12
|
|Cumhuriyet
|6.940
|7.045
|35,00
|
|Tam
|6.947
|7.014
|17,00
|
|Yarım
|3.385
|3.429
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.714
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,61
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,05
|
|B. Petrol
|95,87
|95,87
|-0,44
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20MIPAZ
Yüzde 6.89 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 164, 986 adet işlem
-
16:18METRO
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 070, 391 adet işlem
-
16:17GARAN
Yüzde 5.05 oranında artışla 16.84 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 441, 632 adet işlem
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 99 artarak (% 1.18 ) 2, 491
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DMSAS, MGROS, SNGYO, AYES, YGYO, ASUZU, DOGUB, VKFYO, OBASE