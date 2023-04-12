***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2023 17:20
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Şirket Denetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Şirketimizin 2023 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi N1 Maslakno1 Plaza 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Maslak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136956
BIST
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|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
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|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
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|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
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|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
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|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
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|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
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|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
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|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
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|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
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|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
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|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
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|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
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|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
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|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
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|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
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|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
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|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
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|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|19,3175
|% 0,17
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|Euro
|21,2035
|21,2116
|% 0,88
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|Sterlin
|23,9860
|24,1063
|% 0,33
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|Frank
|21,4383
|21,5675
|% 0,74
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|Riyal
|5,1328
|5,1585
|% 0,08
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,29
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|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.565
|8.640
|23,00
|
|Yarım
|4.183
|4.228
|11,00
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|Çeyrek
|2.091
|2.114
|6,00
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|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,19
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|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|0,09
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|B. Petrol
|86,89
|86,89
|1,28
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