***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. 14. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") uygun görüş alınması için başvuru yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda yapılan başvurumuz Kurul'un 29.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42801 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198806BIST