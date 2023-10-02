***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.10.2023 19:11
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. 14. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") uygun görüş alınması için başvuru yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda yapılan başvurumuz Kurul'un 29.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42801 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198806
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