***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.10.2023 18:19
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2023, 02.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. 14. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") uygun görüş için başvurulması ve Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünü takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verilmiş olup Kurul'un uygun görüşü alınmıştı. Söz konusu kararımıza istinaden bugün itibariyle T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204573
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