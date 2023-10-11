***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2023, 02.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. 14. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") uygun görüş için başvurulması ve Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünü takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verilmiş olup Kurul'un uygun görüşü alınmıştı. Söz konusu kararımıza istinaden bugün itibariyle T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204573BIST