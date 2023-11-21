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***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.11.2023 13:10
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bi


***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.10.2023
Genel Kurul Tarihi 21.11.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14. Maddesi ile "Bağışlar" başlıklı 23. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42801 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11/10/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089868669 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin müzakeresi
3 - Esas sözleşmedeki değişiklikler uyarınca Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi
4 - İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların TTK 363 uyarınca genel kurulun onayına sunulması
5 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Bağış ve Yardım Politikası Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Şükrü Meriç Dayanğan'ın seçilmesi OYBİRLİĞİYLE, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Doğaç Günaydın'ı, oy toplama memurluğuna Sayın Dursun Emre Karatepe'yi görevlendirdiğini belirtti.
2. Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14. Maddesi ile "Bağışlar" başlıklı 23. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2023 tarih ve E29833736-110.03.03-42801 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089868669 sayılı izni kapsamında işbu tutanağa ekli Esas Sözleşme Tadil Metni (Ek-1) uyarınca tadil edilmesi oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
3. Bağış ve Yardım Politikası Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın "Bağış ve Yardım İlkeleri" başlıklı 3. Maddesinin güncellenmesi kapsamında işbu tutanağa ekli Bağış ve Yardım Politikası Tadil Metni (Ek-2) uyarınca tadil edilmesi oya sunuldu, 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.
4.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.09.2023 tarih ile 2023/26 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Osman Cevdet Akçay'ın yerine boşalan yönetim kurulu ü yeliği görevine Sayın Özgür Akyıldız'ın atanmasının TTK'nın 363. Maddesi uyarınca 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.
5.Gündemin beşinci maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve görüşleri soruldu. Söz alan olmadı.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Koroplast - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 21.11.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli 21.11.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı gündemdeki maddeleri, 21 Kasım 2023 Salı günü saat 11:00'da Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok, Kat 13, Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul adresinde görüşülmüş olup karara bağlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219114


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