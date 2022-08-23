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***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin

23.08.2022 16:25
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesind


***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Koroplast Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057795


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Cumhuriyet 6.782 6.885 12,00  
Tam 6.834 6.887 5,00  
Yarım 3.330 3.367 2,00  
Çeyrek 1.670 1.683 1,00  
Gümüş.Ons 19,11 19,13 0,13  
Gümüş Gr. 11,13 11,14 0,11  
B. Petrol 98,95 98,95 2,47  
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