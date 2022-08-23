***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin
23.08.2022 16:25
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koroplast Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057795
BIST
16:523.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 59,89
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.124
En Düşük
3.070
16:5218,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
16:5218,1273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1486
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
16:521.018,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.018,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.019,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler16:50
|FLAP
|6,82
|87.125.154
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.667.066
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|57.908.287
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|SANFM
|18,00
|22.016.003
|% -10,00
|
|ULUSE
|142,50
|28.137.269
|% -7,71
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|THYAO
|67,60
|4.167.152.879
|% -0,22
|
|AKBNK
|11,28
|3.954.651.818
|% 4,83
|
|YKBNK
|6,11
|3.937.328.171
|% 5,53
|
|SISE
|25,76
|2.624.834.279
|% 1,50
|
|ASELS
|26,22
|2.620.136.384
|% 1,63
|
|YKBNK
|6,11
|3.937.328.171
|% 5,53
|
|EKGYO
|3,95
|2.261.923.353
|% 1,80
|
|AKBNK
|11,28
|3.954.651.818
|% 4,83
|
|ALBRK
|2,24
|547.870.545
|% 7,18
|
|ISCTR
|8,17
|1.957.301.257
|% 9,52
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1041
|18,1149
|% 0,28
|
|Euro
|18,1104
|18,1240
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,4078
|21,5152
|% 1,11
|
|Frank
|18,7298
|18,8426
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8114
|4,8355
|% 0,42
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|12,56
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|10,31
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|12,00
|
|Tam
|6.834
|6.887
|5,00
|
|Yarım
|3.330
|3.367
|2,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|0,11
|
|B. Petrol
|98,95
|98,95
|2,47
|
Seans Raporu
16:50
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17:05XU030
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17:03ULUFA
Yüzde 7.28 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 059, 455 adet işlem
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17:02ISCTR
Yüzde 9.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 965, 569 adet işlem