***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
03.08.2023 09:52
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar dağıtımı teklif edilmiştir
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kar dağıtımı teklif edilmiştir
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
05/05/2023 0 % 55,06 % 0,02 % 55,04 Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul>2023>05.05.2023 Olağan Genel Kurul>Genel Kurul Toplantı Tutanağı Soru yöneltilmemiştir - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136953
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180091
BIST
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11:427.353
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
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|Açılış
|: 7.296
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|Önceki Kapanış
|: 7.259
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7.296
En Yüksek
7.364
11:4226,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0684
|Açılış
|: 27,0250
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|Önceki Kapanış
|: 27,0400
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27,4475
En Düşük
26,9249
11:4229,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0850
|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,9952
En Düşük
29,4501
11:421.679,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.679,38
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|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
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1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler11:40
|KLSER
|44,24
|103.346.719
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|446.632
|% 10,00
|
|FZLGY
|14,31
|111.614.151
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|283.208.587
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|142.677.325
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|3.378.795
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|24.395.887
|% -9,95
|
|MIPAZ
|22,80
|49.640.240
|% -7,84
|
|TUKAS
|9,66
|610.258.779
|% -7,12
|
|VKFYO
|25,60
|1.168.870
|% -6,98
|
|ASTOR
|117,30
|2.818.743.487
|% 2,62
|
|THYAO
|237,60
|2.543.810.815
|% 0,47
|
|KONTR
|246,90
|2.086.447.876
|% 7,86
|
|EKGYO
|8,89
|1.952.353.820
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,42
|1.777.289.500
|% 0,14
|
|EKGYO
|8,89
|1.952.353.820
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,42
|1.777.289.500
|% 0,14
|
|QUAGR
|8,24
|683.443.525
|% 9,72
|
|ISCTR
|15,72
|1.270.541.899
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,39
|338.875.591
|% 2,09
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9743
|26,9923
|% 0,26
|
|Euro
|29,5125
|29,5588
|% 0,26
|
|Sterlin
|34,1346
|34,3058
|% -0,08
|
|Frank
|30,5961
|30,7804
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1718
|7,2078
|% 0,11
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|2,36
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.979
|11.064
|-18,00
|
|Yarım
|5.494
|5.557
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
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|B. Petrol
|82,75
|82,75
|-0,45
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