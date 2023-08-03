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***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

03.08.2023 09:52
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Günc


***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.3. Genel Kurul

1.4. Oy Hakları

1.5. Azlık Hakları

1.6. Kar Payı Hakkı

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar dağıtımı teklif edilmiştir
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kar dağıtımı teklif edilmiştir
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
05/05/2023 0 % 55,06 % 0,02 % 55,04 Yatırımcı İlişkileri>Genel Kurul>2023>05.05.2023 Olağan Genel Kurul>Genel Kurul Toplantı Tutanağı Soru yöneltilmemiştir - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136953



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180091


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EUKYO 10,23 446.632 % 10,00  
FZLGY 14,31 111.614.151 % 9,99  
ATAKP 69,90 283.208.587 % 9,99  
ERCB 153,10 142.677.325 % 9,99  
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Euro 29,5125 29,5588 % 0,26  
Sterlin 34,1346 34,3058 % -0,08  
Frank 30,5961 30,7804 % -0,02  
Riyal 7,1718 7,2078 % 0,11  
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11:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.937 2,07  
Altın Gr. 1.679 1.680 2,36  
Cumhuriyet 11.428 11.438 -33,00  
Tam 10.979 11.064 -18,00  
Yarım 5.494 5.557 -10,00  
Çeyrek 2.747 2.779 -4,00  
Gümüş.Ons 23,53 23,55 -0,18  
Gümüş Gr. 20,40 20,42 -0,15  
B. Petrol 82,75 82,75 -0,45  
Seans Raporu 11:40
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