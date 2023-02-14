***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 17:52
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.02.2023 tarihli toplantısında
1. Şirketimiz Satış Direktörü olarak Sayın Şenay Masse'nin atanmasına,
2. 18.11.2022 tarihinden itibaren bu görevi vekaleten yürüten Sayın Bekir Türkoğlu'nun görev ve sorumluluklarını Şenay Masse'ye devretmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113165
BIST
10:424.505
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|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
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|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
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|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
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|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
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|ACSEL
|66,95
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|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
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|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
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|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
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|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
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|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
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|KOZAL
|494,20
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|% 0,00
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|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
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|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
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|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
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|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
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|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
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|10:42
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,8349
|18,8396
|% 0,00
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|Euro
|20,2385
|20,2459
|% 0,22
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|Sterlin
|22,8895
|23,0043
|% 0,40
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|Frank
|20,3800
|20,5027
|% -0,16
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|Riyal
|5,0068
|5,0319
|% 0,00
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|10:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,41
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|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.633
|7.711
|31,00
|
|Yarım
|3.729
|3.773
|15,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.887
|8,00
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|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|13,25
|13,27
|-0,05
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|B. Petrol
|85,63
|85,63
|-0,98
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