***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 01.03.2023 tarihli toplantısında1. Sayın BEKİR TÜRKOĞLU'nun vekalet etmekte olduğu Mali İşler Direktörü görevine Sayın HAKAN ERKUN'un getirilmesine,2. Şirketimiz idari organizasyon yapılandırılmasında doğrudan Mali İşler Departmanına bağlı olan İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanlarındaki pozisyonların ve personelin doğrudan Genel Müdürlük bünyesine bağlı olacak şekilde yeniden yapılandırılmasına,3. Şirketimiz idari organizasyon yapılandırılmasında doğrudan Genel Müdürlük bünyesine bağlı olan Bilgi İşlem Departmanındaki pozisyonların ve personelin doğrudan Mali İşler Departmanına bağlı olacak şekilde yeniden yapılandırılmasınakarar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118157BIST