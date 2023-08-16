***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 18:15
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. Meriç Dayangan'ın 21 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Şirketimiz Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Meriç Dayangan, profesyonel iş yaşamına 1999 yılında Gillette firmasında başlamış olup satış departmanında çeşitli seviyelerde yöneticilik yaptıktan sonra 2006 yılında P&G'ye geçmiştir. 2013 yılında Danone Ulusal Zincir Mağazalar Kanal Satış Müdürü olarak görev yapan Meriç Dayangan, 2017 yılında Danone Hayat ve Sırma Su Satış Direktörü görevine atanmıştır. Sn. Dayangan, daha sonra hizmet ve içecek sektöründe genel müdürlük görevleri üstlenmiş olup Şirketimize katılmadan önce ise Koç Topluluğu markası Pürsu bünyesinde Şirket Direktörü olarak görev almaktaydı.
Meriç Dayangan'a Şirketimiz bünyesinde başarılı bir çalışma hayatı dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186092
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0266
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.654,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.654,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
|
|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
|
|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
|
|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0727
|27,0804
|% 0,09
|
|Euro
|29,4918
|29,5089
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,3868
|34,5592
|% 0,43
|
|Frank
|30,6770
|30,8618
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1964
|7,2325
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-2,00
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|1,28
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.076
|11.163
|-21,00
|
|Yarım
|5.555
|5.607
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,63
|0,04
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORCAY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
-
17:58EDATA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 098, 097 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 316 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 134, 316.00 milyon TL de
-
17:55ORGE
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 509 adet işlem