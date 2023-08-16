***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Sn. Meriç Dayangan'ın 21 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Şirketimiz Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Meriç Dayangan, profesyonel iş yaşamına 1999 yılında Gillette firmasında başlamış olup satış departmanında çeşitli seviyelerde yöneticilik yaptıktan sonra 2006 yılında P&G'ye geçmiştir. 2013 yılında Danone Ulusal Zincir Mağazalar Kanal Satış Müdürü olarak görev yapan Meriç Dayangan, 2017 yılında Danone Hayat ve Sırma Su Satış Direktörü görevine atanmıştır. Sn. Dayangan, daha sonra hizmet ve içecek sektöründe genel müdürlük görevleri üstlenmiş olup Şirketimize katılmadan önce ise Koç Topluluğu markası Pürsu bünyesinde Şirket Direktörü olarak görev almaktaydı.Meriç Dayangan'a Şirketimiz bünyesinde başarılı bir çalışma hayatı dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186092BIST