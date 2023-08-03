***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2023 09:50
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERVER GAMZE ÇUHADAROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 25.11.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
ELÇİN GÜRKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.11.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076588 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan | Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
MEHMET YAĞIZ ÇEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 08.02.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ÖZGE DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.02.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
UĞUR BERKE DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.02.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180082
BIST
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11:427.353
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 94,34
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.364
11:4226,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0684
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
11:4229,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0850
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
11:421.679,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.679,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KLSER
|44,24
|104.300.136
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|446.632
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|284.463.362
|% 9,99
|
|QUAGR
|8,26
|725.855.137
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|111.976.408
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|3.378.795
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|24.395.887
|% -9,95
|
|MACKO
|103,30
|180.941.267
|% -8,83
|
|TUKAS
|9,67
|620.137.438
|% -7,02
|
|VKFYO
|25,60
|1.168.870
|% -6,98
|
|ASTOR
|117,60
|2.931.712.057
|% 2,89
|
|THYAO
|237,70
|2.587.653.224
|% 0,51
|
|KONTR
|247,10
|2.147.808.164
|% 7,95
|
|EKGYO
|8,89
|2.004.807.321
|% 3,13
|
|ASELS
|78,00
|1.900.867.710
|% -0,89
|
|EKGYO
|8,89
|2.004.807.321
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,45
|1.798.927.189
|% 0,35
|
|QUAGR
|8,26
|725.855.137
|% 9,99
|
|ISCTR
|15,75
|1.304.565.289
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,38
|346.973.965
|% 1,86
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9819
|26,9900
|% 0,25
|
|Euro
|29,5157
|29,5660
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,1060
|34,2770
|% -0,17
|
|Frank
|30,6109
|30,7953
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1721
|7,2080
|% 0,11
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|2,36
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.979
|11.064
|-18,00
|
|Yarım
|5.494
|5.557
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|-0,45
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:57ZEDUR
Yüzde 6.40 oranında artışla 102.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 276 adet işlem
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, ASELS, ODAS
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, GUBRF, ASTOR
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 48 artarak (% 1.26 ) 6, 566
-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FZLGY, KLSER, ATAKP, EUKYO, ANSGR, AKYHO, ERCB, ISMEN, GLBMD