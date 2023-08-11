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***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.08.2023 19:32
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜLSÜN MERSİN Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici
ŞENAY MASSE Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ERKUN Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184714


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RUBNS 39,38 155.695.091 % 10,00  
PETKM 18,92 3.922.979.420 % 10,00  
ELITE 25,74 80.648.255 % 10,00  
PAPIL 25,08 131.623.941 % 10,00  
AKYHO 3,74 52.165.504 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0308 27,0485 % 0,19  
Euro 29,6242 29,6321 % -0,01  
Sterlin 34,2372 34,4089 % 0,25  
Frank 30,7279 30,9131 % 0,09  
Riyal 7,1858 7,2219 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 2,15  
Altın Gr. 1.665 1.665 2,92  
Cumhuriyet 11.381 11.553 0,00  
Tam 11.103 11.206 18,00  
Yarım 5.560 5.629 9,00  
Çeyrek 2.780 2.814 4,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,69 -0,02  
Gümüş Gr. 19,71 19,73 -0,01  
B. Petrol 87,14 87,14 0,74  
Seans Raporu 18:05
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