***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2022 10:00
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993819
BIST
12:002.066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,45
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:0013,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0114
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:0015,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:00795,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,37
|Açılış
|: 795,70
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:00
|PKENT
|350,60
|28.195.003
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|TETMT
|396,60
|27.868.115
|% 7,95
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|105,00
|6.238.930
|% -7,08
|
|ERCB
|55,15
|12.066.703
|% -5,89
|
|THYAO
|28,66
|2.240.292.171
|% -0,42
|
|KRDMD
|13,25
|1.345.558.866
|% -0,75
|
|SISE
|15,13
|627.830.863
|% 0,53
|
|EREGL
|31,42
|594.569.453
|% -0,63
|
|KOZAL
|131,00
|538.223.100
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,43
|437.651.469
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,77
|389.107.983
|% -1,05
|
|KRDMD
|13,25
|1.345.558.866
|% -0,75
|
|THYAO
|28,66
|2.240.292.171
|% -0,42
|
|SKBNK
|1,06
|45.790.060
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5722
|13,5934
|% 0,08
|
|Euro
|15,5595
|15,5814
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,5606
|18,6537
|% 0,06
|
|Frank
|14,8366
|14,9259
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6015
|3,6196
|% -0,17
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,48
|
|Altın Gr.
|795
|796
|0,27
|
|Cumhuriyet
|5.277
|5.357
|-9,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,47
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,03
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,11
|0,02
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,75
|