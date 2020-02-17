***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019-31/122019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi Dairesi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimiz'in 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin "Geçici Vergi Beyannamesi" eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819692BIST