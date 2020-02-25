***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 10:00
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821383
BIST
15:08114.676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -113,05
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:086,1409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:086,6581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:08325,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,08
|Açılış
|: 325,09
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,97
|33.947.302
|% 18,13
|
|OYAYO
|2,56
|35.750.399
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,07
|128.917.962
|% 13,06
|
|MIPAZ
|3,32
|182.229.801
|% 12,93
|
|ALGYO
|16,55
|148.869.625
|% 12,44
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,55
|8.026.956
|% -6,56
|
|TURGG
|49,60
|4.248.195
|% -6,24
|
|THYAO
|13,61
|2.308.015.817
|% -1,80
|
|ASELS
|29,10
|1.041.804.297
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,81
|509.857.441
|% -0,71
|
|ODAS
|2,19
|354.765.854
|% 0,46
|
|KOZAA
|12,75
|286.594.125
|% 0,31
|
|KRDMD
|2,81
|509.857.441
|% -0,71
|
|THYAO
|13,61
|2.308.015.817
|% -1,80
|
|ODAS
|2,19
|354.765.854
|% 0,46
|
|CEMAS
|1,29
|140.006.289
|% -0,77
|
|IHLGM
|1,25
|118.563.073
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9347
|7,9745
|% 0,69
|
|Frank
|6,2523
|6,2899
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6318
|1,6400
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-13,89
|
|Altın Gr.
|324
|325
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-52,00
|
|Tam
|2.143
|2.196
|-57,12
|
|Yarım
|1.036
|1.062
|-27,64
|
|Çeyrek
|519
|531
|-13,81
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,04
|