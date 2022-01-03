***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.01.2022 16:15
***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRTEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sıla Azra Seyok tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988027
BIST
10:091.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 25,18
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.955
En Düşük
1.940
10:0913,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2104
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:0915,0145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2127
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:09768,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 9,17
|Açılış
|: 768,17
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:07
|CRFSA
|46,22
|3.127.754
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|KRSTL
|3,07
|25.295.218
|% 8,87
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|TSPOR
|7,07
|75.827.012
|% 6,16
|
|BAGFS
|16,96
|10.371.363
|% -4,18
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|EDATA
|18,60
|348.113
|% -2,87
|
|BANVT
|94,45
|403.919
|% -2,78
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|EREGL
|29,66
|151.748.420
|% 1,44
|
|THYAO
|22,18
|143.076.634
|% 1,56
|
|SISE
|14,23
|124.142.887
|% 2,67
|
|KRDMD
|9,64
|96.097.899
|% 1,90
|
|GARAN
|11,48
|76.900.308
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,25
|55.423.554
|% 0,90
|
|TSPOR
|7,07
|75.827.012
|% 6,16
|
|KRDMD
|9,64
|96.097.899
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,46
|30.738.777
|% 0,00
|
|SISE
|14,23
|124.142.887
|% 2,67
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2412
|13,2428
|% 1,34
|
|Euro
|14,9603
|15,0331
|% 1,56
|
|Sterlin
|17,7402
|17,8291
|% 0,82
|
|Frank
|14,3278
|14,4141
|% 0,92
|
|Riyal
|3,5079
|3,5254
|% 0,85
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,83
|
|Altın Gr.
|774
|774
|14,98
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,11
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,08
|