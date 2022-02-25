Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.02.2022 15:01
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 25.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı kararı gereği
 Denetim den Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda "01.01.2022 - 31.12.2022" dönemi hesaplarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve 2021 dönemi Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004454


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:191.950
Değişim :  5,33% |  98,59
Açılış :  1.883  
Önceki Kapanış :  1.851  
En Yüksek
1.950 En Düşük
1.866
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 9,46 27.344.786 % 10,00  
PENTA 297,00 15.851.781 % 10,00  
ISBTR 56.542,80 499.184 % 10,00  
KERVN 0,66 384.555 % 10,00  
ATSYH 16,17 683.001 % 10,00  
daha fazla
15:17 Alış Satış %  
Dolar 13,8512 13,8697 % -1,09  
Euro 15,5413 15,5894 % -1,62  
Sterlin 18,5826 18,6758 % -0,69  
Frank 14,9791 15,0693 % -0,73  
Riyal 3,7015 3,7200 % -0,63  
daha fazla
15:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.902 3,68  
Altın Gr. 853 853 -1,90  
Cumhuriyet 5.706 5.792 -378,00  
Tam 5.669 5.830 -376,60  
Yarım 2.740 2.820 -182,17  
Çeyrek 1.374 1.410 -91,08  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 0,13  
Gümüş Gr. 10,87 10,88 0,01  
B. Petrol 95,38 95,38 -0,04  
Seans Raporu 15:17
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru