***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2022 15:01
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 25.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı kararı gereği
Denetim den Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda "01.01.2022 - 31.12.2022" dönemi hesaplarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve 2021 dönemi Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004454
BIST
15:191.950
En Yüksek
|Değişim
|: 5,33%
|| 98,59
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.950
En Düşük
1.866
15:1913,9091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1139
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,8339
15:1915,6312
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,2143
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,5294
15:19851,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -3,87
|Açılış
|: 851,43
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,29
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TIRE
|9,46
|27.344.786
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|15.851.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,63
|660.755.818
|% -3,40
|
|KLGYO
|0,89
|129.221.533
|% -3,26
|
|ULUUN
|6,29
|38.696.497
|% -2,63
|
|ARMDA
|62,00
|2.842.240
|% -2,29
|
|THYAO
|27,14
|5.042.110.746
|% 7,36
|
|EREGL
|30,50
|1.876.500.178
|% 4,88
|
|GARAN
|11,38
|1.057.508.850
|% 3,36
|
|KRDMD
|11,22
|1.030.823.460
|% 6,35
|
|SASA
|45,42
|761.612.941
|% 7,89
|
|EKGYO
|2,05
|441.775.292
|% 3,02
|
|YKBNK
|3,67
|751.910.095
|% 3,97
|
|THYAO
|27,14
|5.042.110.746
|% 7,36
|
|KLGYO
|0,89
|129.221.533
|% -3,26
|
|HUNER
|2,76
|362.764.788
|% 3,76
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8512
|13,8697
|% -1,09
|
|Euro
|15,5413
|15,5894
|% -1,62
|
|Sterlin
|18,5826
|18,6758
|% -0,69
|
|Frank
|14,9791
|15,0693
|% -0,73
|
|Riyal
|3,7015
|3,7200
|% -0,63
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|3,68
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.740
|2.820
|-182,17
|
|Çeyrek
|1.374
|1.410
|-91,08
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,04
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 01 artarak (% 5.17 ) 2, 177
-
15:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TIRE, PENTA
-
15:32XU100
Endeks 1, 946 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 11 üstünde . İşlem hacmi 23, 765.00 milyon TL de
-
15:31OSTIM
Yüzde 8.22 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 235, 072 adet işlem
-
15:30TIRE
Yüzde 10.00 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 991, 353 adet işlem