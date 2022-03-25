***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2022 17:11
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi bugünkü (25.03.2022) Olağan Genel Kurul'da oy çokluğu ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013090
BIST
17:182.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,42
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
17:1814,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0312
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:1816,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0428
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:18931,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,07
|Açılış
|: 932,07
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ACSEL
|29,04
|31.410.432
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.268.490
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.094
|% 9,94
|
|CEMTS
|21,14
|108.591.065
|% 9,93
|
|PRZMA
|3,50
|1.182.135
|% -7,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,87
|22.549.907
|% -5,11
|
|ISSEN
|15,34
|17.519.634
|% -4,01
|
|KONKA
|13,22
|130.542.940
|% -3,99
|
|KRDMD
|15,33
|1.506.613.914
|% -0,26
|
|SASA
|60,05
|1.264.372.844
|% 2,56
|
|THYAO
|28,26
|1.209.248.348
|% 0,50
|
|KARSN
|4,90
|1.109.939.835
|% 8,89
|
|GARAN
|12,09
|1.003.311.656
|% 0,33
|
|KARSN
|4,90
|1.109.939.835
|% 8,89
|
|DOHOL
|3,24
|379.810.400
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,94
|418.577.995
|% 0,25
|
|ODAS
|1,63
|161.031.131
|% 1,24
|
|KRDMD
|15,33
|1.506.613.914
|% -0,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8452
|14,8554
|% 0,21
|
|Euro
|16,3556
|16,3712
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5226
|19,6205
|% 0,22
|
|Frank
|15,9202
|16,0161
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9468
|3,9666
|% 0,24
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,77
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.144
|6.297
|-10,41
|
|Yarım
|2.970
|3.046
|-5,04
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,91
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.14 ) 2, 423
-
17:33AKFGY
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 402, 536 adet işlem
-
17:32AYEN
Yüzde 7.60 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 961 adet işlem
-
17:30ELITE
Yüzde 4.80 oranında artışla 18.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 726 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 18, 514.00 milyon TL de