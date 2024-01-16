***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
16.01.2024 16:10
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
16.01.2024
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2023 itibariyle değerlemesi yapılan ve 16.01.2024 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240857
BIST
'
17:288.025
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -18,71
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2830,1067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0435
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2832,7811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1867
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:281.976,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,92
|Açılış
|: 1.976,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:27
|CATES
|63,25
|1.362.622.025
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.423.953
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.309.802
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|41.540.639
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.853.192
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|THYAO
|250,00
|5.707.430.049
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,28
|3.896.027.989
|% 0,32
|
|AKBNK
|41,70
|3.401.092.094
|% -3,43
|
|EREGL
|44,42
|3.205.415.960
|% 0,82
|
|TUPRS
|143,20
|3.057.590.693
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.303.795.534
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,28
|3.896.027.989
|% 0,32
|
|SKBNK
|5,15
|701.995.544
|% 6,19
|
|ODAS
|8,47
|1.173.296.005
|% 0,36
|
|YKBNK
|22,26
|2.930.106.964
|% -0,71
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0945
|30,1011
|% 0,13
|
|Euro
|32,7728
|32,7839
|% -0,56
|
|Sterlin
|37,9952
|38,1857
|% -0,39
|
|Frank
|34,8647
|35,0748
|% -0,31
|
|Riyal
|8,0031
|8,0432
|% 0,15
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|903,06
|904,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,65
|942,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,13
|2.039,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
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