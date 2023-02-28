***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023AçıklamalarŞirketimizin 31.12.2022 dönemine ait, 22.02.2023 tarihinde KAP'ta yayımlamış olduğu Faaliyet Raporu bildiriminde yer alan Bağımsız Denetçi Raporunda, Sorumlu Denetçi ismi sehven yanlış yazılmış olup, denetçi firmamız tarafından ilgili düzeltme yapılarak Faaliyet Raporu yeniden gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117695BIST