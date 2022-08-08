***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:17
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.129.830 -19.129.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.204.379 -2.065.995 -6.270.374
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12.633.566 12.633.566
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 105.365.551 -4.004.785 2.197.779 -4.788.703 12.633.566 149.920.527 149.920.527
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -5.021.840 2.197.779 -3.916.930 68.314.520 215.312.093 215.312.093
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.314.737 66.999.783 -68.314.520 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.944.706 -5.898.982 -3.954.276
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
115.230.526 115.230.526
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 117.166.151 -10.920.822 3.512.516 63.082.853 115.230.526 326.588.343 326.588.343
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.586.103 33.152.760
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
431.649.484 251.285.447
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
377.709.289 235.599.627
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
53.940.195 15.685.820
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-490.688.141 -216.525.601
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-436.284.839 -190.703.148
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-33.510.145 -12.828.121
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.893.157 -12.994.332
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-59.038.657 34.759.846
Ödenen Temettüler
0 -1.150
Alınan Temettüler
0 128.130
Alınan Faiz
2.479.237 270.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.026.683 -2.005.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.624.221 -2.823.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.910
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.476.575 -2.737.569
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.476.575 -2.737.569
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-147.646 -87.762
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-147.646 -87.762
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
185.023.561 -41.365.432
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
332.465.900 93.940.310
Kredilerden Nakit Girişleri
332.465.900 93.940.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-127.726.169 -119.541.714
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-126.649.213 -118.635.381
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.076.956 -906.333
Ödenen Faiz
-19.716.170 -15.764.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.813.237 -11.036.093
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-259.261 323.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.553.976 -10.712.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 29.494.328 42.011.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 132.048.304 31.299.404
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 111.582.097 29.494.328
Finansal Yatırımlar
132.129.047 8.193.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
132.129.047 8.193.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 132.129.047 8.193.374
Ticari Alacaklar
214.109.116 175.236.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 214.109.116 175.236.796
Diğer Alacaklar
3.013.019 496.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.013.019 496.880
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 278.525.952 202.925.627
Peşin Ödenmiş Giderler
41.955.864 38.677.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 41.955.864 38.677.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 17.832.201 24.940.963
Diğer Dönen Varlıklar
29 23.830.170 17.956.943
ARA TOPLAM
822.977.466 497.922.886
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
822.977.466 497.922.886
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
49.599 44.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 49.599 44.152
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.250.000 2.250.000
Maddi Duran Varlıklar
14 256.869.216 230.340.876
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 10.205.743 12.210.728
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
177.059 142.327
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 177.059 142.327
Diğer Duran Varlıklar
29 1.435.000 5.979.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
271.202.833 251.183.825
TOPLAM VARLIKLAR
1.094.180.299 749.106.711
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
222.422.488 168.423.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
222.422.488 168.423.375
Banka Kredileri
24 218.235.051 162.208.648
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 4.187.437 6.214.727
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
198.594.551 104.048.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
198.594.551 104.048.362
Banka Kredileri
24 197.746.846 102.351.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 847.705 1.696.769
Ticari Borçlar
123.792.137 94.611.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 903.630 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 122.888.507 94.611.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.463.713 2.033.966
Diğer Borçlar
242.994 178.771
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 15.751 15.751
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 227.243 163.020
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.023.954 4.031.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.023.954 4.031.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 17.832.201 24.940.963
Kısa Vadeli Karşılıklar
426.251 4.419.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 426.251 4.419.719
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32.757.400 25.010.274
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 32.757.400 25.010.274
ARA TOPLAM
601.555.689 427.698.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
601.555.689 427.698.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.460.148 70.216.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.460.148 70.216.116
Banka Kredileri
24 113.848.876 60.054.866
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 10.611.272 10.161.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.866.535 13.585.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 21.866.535 13.585.463
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 19.709.584 22.294.773
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.036.267 106.096.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
767.591.956 533.794.617
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
326.588.343 215.312.094
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
106.245.329 110.199.605
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 106.245.329 110.199.605
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 117.166.151 115.221.445
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -10.920.822 -5.021.840
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.512.516 2.197.779
Yasal Yedekler
30 3.512.516 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 63.082.853 -3.916.930
Net Dönem Karı veya Zararı
41 115.230.526 68.314.521
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
326.588.343 215.312.094
TOPLAM KAYNAKLAR
1.094.180.299 749.106.711
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 547.573.347 226.149.182 300.699.982 118.146.362
Satışların Maliyeti
31 -369.234.567 -171.100.241 -209.716.554 -85.301.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.338.780 55.048.941 90.983.428 32.845.159
BRÜT KAR (ZARAR)
178.338.780 55.048.941 90.983.428 32.845.159
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -8.380.901 -5.644.761 -4.549.741 -3.065.529
Pazarlama Giderleri
28-33 -24.026.187 -9.450.806 -13.434.380 -5.385.372
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -459.327 -327.392 -253.749 -165.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 153.558.396 52.943.693 82.885.121 21.683.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -113.655.152 -46.898.756 -51.504.555 -18.174.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
185.375.609 45.670.919 104.126.124 27.737.800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.426.635 1.667 1.424.601 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
186.802.244 45.672.586 105.550.725 27.737.800
Finansman Giderleri
24-37 -52.783.014 -27.798.574 -29.685.601 -12.373.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
134.019.230 17.874.012 75.865.124 15.364.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.788.704 -5.240.446 -8.610.136 -6.212.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -17.832.201 -7.285.467 -7.565.713 -7.285.467
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -956.503 2.045.021 -1.044.423 1.072.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.230.526 12.633.566 67.254.988 9.152.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.230.526 12.633.566 67.254.988 9.152.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.230.526 12.633.566 67.254.988 9.152.051
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,03283000 0,00360000 0,01916000 0,00261000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.954.276 -6.270.374 -4.293.085 -8.805.618
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -7.495.968 -2.840.954 -5.575.435 -2.560.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.541.692 -3.429.420 1.282.350 -6.245.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 3.541.692 -3.429.420 1.282.350 -6.245.325
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.954.276 -6.270.374 -4.293.085 -8.805.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.276.250 6.363.192 62.961.903 346.433
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
111.276.250 6.363.192 62.961.903 346.433
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053070
BIST