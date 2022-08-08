***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19.129.830 -19.129.830 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.204.379 -2.065.995 -6.270.374Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)12.633.566 12.633.566Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 105.365.551 -4.004.785 2.197.779 -4.788.703 12.633.566 149.920.527 149.920.527Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -5.021.840 2.197.779 -3.916.930 68.314.520 215.312.093 215.312.093Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.314.737 66.999.783 -68.314.520 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.944.706 -5.898.982 -3.954.276Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)115.230.526 115.230.526Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 117.166.151 -10.920.822 3.512.516 63.082.853 115.230.526 326.588.343 326.588.343Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.586.103 33.152.760İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları431.649.484 251.285.447Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri377.709.289 235.599.627Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri53.940.195 15.685.820İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-490.688.141 -216.525.601Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-436.284.839 -190.703.148Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-33.510.145 -12.828.121Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.893.157 -12.994.332Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-59.038.657 34.759.846Ödenen Temettüler0 -1.150Alınan Temettüler0 128.130Alınan Faiz2.479.237 270.997Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.026.683 -2.005.063YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.624.221 -2.823.421Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.910Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.910Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.476.575 -2.737.569Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.476.575 -2.737.569Verilen Nakit Avans ve Borçlar-147.646 -87.762Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-147.646 -87.762Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI185.023.561 -41.365.432Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri332.465.900 93.940.310Kredilerden Nakit Girişleri332.465.900 93.940.310Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-127.726.169 -119.541.714Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-126.649.213 -118.635.381Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.076.956 -906.333Ödenen Faiz-19.716.170 -15.764.028YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.813.237 -11.036.093Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-259.261 323.871NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.553.976 -10.712.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 29.494.328 42.011.626DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 132.048.304 31.299.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 111.582.097 29.494.328Finansal Yatırımlar132.129.047 8.193.374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar132.129.047 8.193.374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 132.129.047 8.193.374Ticari Alacaklar214.109.116 175.236.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 214.109.116 175.236.796Diğer Alacaklar3.013.019 496.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.013.019 496.880Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 278.525.952 202.925.627Peşin Ödenmiş Giderler41.955.864 38.677.975İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 41.955.864 38.677.975Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 17.832.201 24.940.963Diğer Dönen Varlıklar29 23.830.170 17.956.943ARA TOPLAM822.977.466 497.922.886TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR822.977.466 497.922.886DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar49.599 44.152İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 49.599 44.152Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.250.000 2.250.000Maddi Duran Varlıklar14 256.869.216 230.340.876Kullanım Hakkı Varlıkları14 10.205.743 12.210.728Maddi Olmayan Duran Varlıklar177.059 142.327Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 177.059 142.327Diğer Duran Varlıklar29 1.435.000 5.979.526TOPLAM DURAN VARLIKLAR271.202.833 251.183.825TOPLAM VARLIKLAR1.094.180.299 749.106.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar222.422.488 168.423.375İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar222.422.488 168.423.375Banka Kredileri24 218.235.051 162.208.648Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 4.187.437 6.214.727Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları198.594.551 104.048.362İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları198.594.551 104.048.362Banka Kredileri24 197.746.846 102.351.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 847.705 1.696.769Ticari Borçlar123.792.137 94.611.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 903.630 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 122.888.507 94.611.364Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 3.463.713 2.033.966Diğer Borçlar242.994 178.771İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 15.751 15.751İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 227.243 163.020Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.023.954 4.031.471İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.023.954 4.031.471Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 17.832.201 24.940.963Kısa Vadeli Karşılıklar426.251 4.419.719Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 426.251 4.419.719Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32.757.400 25.010.274İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 32.757.400 25.010.274ARA TOPLAM601.555.689 427.698.265TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER601.555.689 427.698.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar124.460.148 70.216.116İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar124.460.148 70.216.116Banka Kredileri24 113.848.876 60.054.866Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 10.611.272 10.161.250Uzun Vadeli Karşılıklar21.866.535 13.585.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 21.866.535 13.585.463Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 19.709.584 22.294.773TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER166.036.267 106.096.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER767.591.956 533.794.617ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar326.588.343 215.312.094Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 85.244 85.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)106.245.329 110.199.605Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 106.245.329 110.199.605Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 117.166.151 115.221.445Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -10.920.822 -5.021.840Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.512.516 2.197.779Yasal Yedekler30 3.512.516 2.197.779Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 63.082.853 -3.916.930Net Dönem Karı veya Zararı41 115.230.526 68.314.521TOPLAM ÖZKAYNAKLAR326.588.343 215.312.094TOPLAM KAYNAKLAR1.094.180.299 749.106.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 547.573.347 226.149.182 300.699.982 118.146.362Satışların Maliyeti31 -369.234.567 -171.100.241 -209.716.554 -85.301.203TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)178.338.780 55.048.941 90.983.428 32.845.159BRÜT KAR (ZARAR)178.338.780 55.048.941 90.983.428 32.845.159Genel Yönetim Giderleri28-33 -8.380.901 -5.644.761 -4.549.741 -3.065.529Pazarlama Giderleri28-33 -24.026.187 -9.450.806 -13.434.380 -5.385.372Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 -459.327 -327.392 -253.749 -165.502Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 153.558.396 52.943.693 82.885.121 21.683.693Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -113.655.152 -46.898.756 -51.504.555 -18.174.649ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)185.375.609 45.670.919 104.126.124 27.737.800Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.426.635 1.667 1.424.601 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)186.802.244 45.672.586 105.550.725 27.737.800Finansman Giderleri24-37 -52.783.014 -27.798.574 -29.685.601 -12.373.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)134.019.230 17.874.012 75.865.124 15.364.714Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.788.704 -5.240.446 -8.610.136 -6.212.663Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -17.832.201 -7.285.467 -7.565.713 -7.285.467Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -956.503 2.045.021 -1.044.423 1.072.804SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)115.230.526 12.633.566 67.254.988 9.152.051DÖNEM KARI (ZARARI)115.230.526 12.633.566 67.254.988 9.152.051Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları115.230.526 12.633.566 67.254.988 9.152.051Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,03283000 0,00360000 0,01916000 0,00261000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.954.276 -6.270.374 -4.293.085 -8.805.618Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -7.495.968 -2.840.954 -5.575.435 -2.560.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.541.692 -3.429.420 1.282.350 -6.245.325Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 3.541.692 -3.429.420 1.282.350 -6.245.325Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.954.276 -6.270.374 -4.293.085 -8.805.618TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)111.276.250 6.363.192 62.961.903 346.433Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları111.276.250 6.363.192 62.961.903 346.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053070BIST