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***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2022 13:48
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 106.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2022 tarih 2022/02 sayılı kararı gereği
1- Şirketin, kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavan tutarının 2022-2026 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 106.000.000 TL'dan 150.000.000 TL'na yükseltilmesine,
2- Esas sözleşmenin "SERMAYE" başlıklı 6 no'lu başlıklı maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine,
3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasına takiben değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na 21 Şubat 2022 Pazartesi günü başvuru yapılmış olup, İlgili tadil metnine 23.02.2022 tarihinde onay verilmiştir. Onaylı belgeler bugün (24.02.2022) tarihinde teslim alınmıştır. Tadil Metni ve SPK izin yazısı ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni SPK Onaylı.pdf
EK: 2 SPK izin yazısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004018


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