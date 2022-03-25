***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2022 17:35
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan ve Süre Uzatımı Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 106.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 106.000.000 TL'dan 150.000.000 TL'na yükseltilmesine ve esas Sözleşmenin "6 nolu Sermaye" başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususu 25.03.2022 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK izin yazısı.pdf
EK: 2 Tadil Metni SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf
EK: 3 Bakanlık Onay Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013119
BIST