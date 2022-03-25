***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan ve Süre Uzatımı Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 106.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeSPK Başvuru Tarihi 21.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 106.000.000 TL'dan 150.000.000 TL'na yükseltilmesine ve esas Sözleşmenin "6 nolu Sermaye" başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususu 25.03.2022 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK izin yazısı.pdfEK: 2 Tadil Metni SPK ve Bakanlık Onaylı.pdfEK: 3 Bakanlık Onay Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013119BIST