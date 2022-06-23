***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.06.2022 15:49
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating kredi derecelendirme kuruluşu Şirketimizi "Yatırım Yapılabilir" seviyede değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'nu ‘A (Tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu‘nu J1 (Tr)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları ise ‘BB/Stabil olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038893
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0170
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
18:0518,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0535
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
18:051.020,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.020,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.261.614
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.776.665
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.938.059
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.317.885
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.843.803
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.570.425
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.319.405
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|8.715.681
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.954.716.642
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.447.633.816
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.064.958.556
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.855.936.931
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.313.038.607
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.104.961.528
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|958.009.343
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|306.703.410
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.715.790
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.954.716.642
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3587
|17,3673
|% 0,09
|
|Euro
|18,3099
|18,3400
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,3020
|21,4089
|% 0,53
|
|Frank
|18,1198
|18,2289
|% 0,93
|
|Riyal
|4,6140
|4,6371
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|6,60
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.779
|6.886
|24,00
|
|Yarım
|3.328
|3.368
|12,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında