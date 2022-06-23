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***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

23.06.2022 15:49
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating kredi derecelendirme kuruluşu Şirketimizi "Yatırım Yapılabilir" seviyede değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'nu ‘A (Tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu‘nu J1 (Tr)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları ise ‘BB/Stabil olarak belirlenmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038893


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Tam 6.779 6.886 24,00  
Yarım 3.328 3.368 12,00  
Çeyrek 1.667 1.683 5,00  
Gümüş.Ons 21,17 21,20 0,23  
Gümüş Gr. 11,83 11,84 0,15  
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