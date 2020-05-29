***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2020 tarih ve 2020 / 15 nolu kararı gereği, SPK'nun II-17.1 sayılı tebliği kapsamında oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir. 1-"Denetimden Sorumlu Komite"nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, başkanlığa Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın ve üyeliğe Hüseyin Sami ÇELİK'in getirilmesine, 2-"Kurumsal Yönetim Komitesi"nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 4 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Hüseyin Sami ÇELİK'in ve üyeliklere Selçuk ÖMERBAŞ, Sıla Azra SEYOK ve Hakan GERGİN'in getirilmesine, bu komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, 3-"Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın ve üyeliklere Sıla Azra SEYOK ve Türkay AYDIN'ın getirilmesine karar verilmiştir. Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları ekte takdim edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847663BIST