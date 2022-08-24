***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 10:29
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRVGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057925
BIST
11:533.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,11
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:5318,1450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,1920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1450
En Düşük
18,0790
11:5318,0508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0169
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:531.021,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.021,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.021,95
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:51
|HKTM
|17,71
|2.592.213
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.917.199
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.168.142
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|82.879.058
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|KLRHO
|20,34
|4.106.320
|% -5,48
|
|KGYO
|16,47
|10.935.001
|% -5,24
|
|SANFM
|17,20
|14.376.955
|% -4,97
|
|KRGYO
|7,48
|3.159.428
|% -4,59
|
|YGYO
|1,06
|24.293.453
|% -4,50
|
|THYAO
|70,80
|6.125.688.168
|% 4,42
|
|YKBNK
|6,20
|2.099.211.194
|% -1,27
|
|AKBNK
|11,37
|1.765.787.274
|% -0,96
|
|GARAN
|23,70
|1.503.638.883
|% 2,69
|
|ISCTR
|8,45
|1.437.596.474
|% 3,05
|
|YKBNK
|6,20
|2.099.211.194
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,96
|1.134.637.283
|% -0,25
|
|ALBRK
|2,35
|541.106.459
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,45
|1.437.596.474
|% 3,05
|
|AKBNK
|11,37
|1.765.787.274
|% -0,96
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1328
|18,1444
|% 0,19
|
|Euro
|18,0465
|18,0558
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3811
|21,4883
|% 0,07
|
|Frank
|18,7702
|18,8833
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8118
|4,8360
|% 0,07
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.847
|6.906
|-10,00
|
|Yarım
|3.336
|3.376
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,51
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 4 artarak (% 0.16 ) 3, 405
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12:06DENGE
Yüzde 6.16 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 395, 774 adet işlem
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12:05PRDGS
Yüzde 6.07 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 059, 323 adet işlem
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12:03THYAO
Yüzde 4.42 oranında artışla 70.80 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 118, 400 adet işlem
-
12:01XU100
Endeks 3, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 30, 320.00 milyon TL de