***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.05.2021 12:25
***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRVGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Koçum tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937161
BIST
15:101.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:108,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:1010,2250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0366
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:10506,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,66
|Açılış
|: 506,50
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,93
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:10
|SONME
|38,64
|7.398.511
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.877.365
|% 9,91
|
|FENER
|33,98
|453.943.543
|% 8,63
|
|HATEK
|21,04
|10.047.814
|% 8,17
|
|BERA
|28,98
|55.932.779
|% 7,41
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,24
|56.183.340
|% -6,19
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|664.697.836
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,18
|583.307.431
|% 2,00
|
|JANTS
|90,70
|577.729.900
|% 3,24
|
|BJKAS
|7,64
|555.304.977
|% 5,96
|
|TUPRS
|103,10
|533.580.739
|% 2,89
|
|YKBNK
|2,18
|370.226.075
|% -0,46
|
|GARAN
|8,21
|664.697.836
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,64
|555.304.977
|% 5,96
|
|GSRAY
|3,61
|254.969.045
|% 4,94
|
|KRDMD
|8,18
|583.307.431
|% 2,00
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3786
|8,3804
|% 0,00
|
|Euro
|10,2177
|10,2250
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,8533
|11,9127
|% -0,03
|
|Frank
|9,2896
|9,3456
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2276
|2,2388
|% -0,02
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|3,21
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.324
|3.410
|1,13
|
|Yarım
|1.607
|1.650
|0,55
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:22XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 9, 491.00 milyon TL de
-
15:22TSPOR
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 381, 579 adet işlem
-
15:20EUYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 355 adet işlem
-
15:19BERA
Yüzde 7.49 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 939, 282 adet işlem
-
15:18MERKO
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 086, 938 adet işlem