***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.04.2023 09:07
***KRVGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRVGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136628
BIST
10:195.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,92
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.142
En Düşük
5.121
10:1919,3148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3273
En Düşük
19,2721
10:1921,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0805
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,1655
En Düşük
20,9931
10:191.251,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 8,29
|Açılış
|: 1.251,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler10:17
|MARKA
|23,98
|4.701.351
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|27.389.708
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,50
|1.022.648
|% 9,69
|
|KUVVA
|42,00
|292.110
|% 9,26
|
|BURCE
|64,35
|10.510.147
|% 6,28
|
|ONCSM
|111,60
|21.526.069
|% -7,00
|
|HEDEF
|22,02
|12.735.807
|% -6,85
|
|MSGYO
|5,89
|93.947
|% -4,54
|
|ATLAS
|3,31
|445.775
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,95
|21.146.074
|% -4,22
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|THYAO
|133,90
|535.289.606
|% 0,68
|
|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|SISE
|44,40
|292.738.892
|% 0,82
|
|GESAN
|83,35
|221.981.993
|% -1,36
|
|ZOREN
|5,33
|150.838.089
|% -0,56
|
|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,11
|173.945.319
|% 0,98
|
|SKBNK
|2,60
|61.235.245
|% 1,56
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3066
|19,3164
|% 0,17
|
|Euro
|21,0870
|21,1142
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,9292
|24,0492
|% 0,10
|
|Frank
|21,3156
|21,4440
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1324
|5,1581
|% 0,07
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|12,41
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|8,08
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.577
|8.656
|39,00
|
|Yarım
|4.189
|4.236
|19,00
|
|Çeyrek
|2.095
|2.118
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,72
|0,17
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|0,21
|