***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünmeye İlişkin Duyuru Metninin SPK Tarafından Onaylanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Makine/teçhizat, gayrimenkul ve diğer varlıkların alım satımıPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 240.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021 173.760.000 0 0 0 0 0 0B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 66.240.000 0 0 0 0 0 0Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.10.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 11.10.2023 tarihli KAP duyurusunda Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Fuar Caddesi, No:9/1, Beylikdüzü, İstanbul'da bulunan 531 ada - 1/2 parseller üzerindeki jelly üretim tesisinin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yöntemi ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararına istinaden duyuru metninin onaylanması için SPK'ya başvuru yapıldığı bildirilmişti.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize gönderilen yazıda, söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verildiği bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Kervan Gıda - Bölünme İşlemine İlişkin Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Kervan Gıda - Kısmi Bölünme Raporu.pdf - Bölünme RaporuEK: 3 Kervan Gıda - Kısmi Bölünme Sözleşmesi.pdf - Bölünme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219994BIST