***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait 3.Çeyrek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077692BIST