***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemi 1.Çeyrek Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149816BIST