***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/04/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFreeze-dry (dondurarak kurutma) yöntemiyle gıda ürünlerinin kurutulmasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.500.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05/04/2024Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıÖdemelerin önemli kısmı 24 ay taksitle yapılacaktır. Geriye kalan bedelin ise 15/04/2024 tarihinde ödenmesi planlanmaktadır.Edinilen Payların Nominal Tutarı2.500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı0,2022 AvroToplam Tutar505.583 AvroEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,44İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,36Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığımızın faaliyet alanını genişletmek ve yumuşak şeker kategorisinde daha katma değerli ürünleri Ortaklığımız bünyesine katmakPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıIrina Artemova (Fedulov), Nilay Ekinci ve diğer 1 gerçek kişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/04/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yoluyla belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenleme uyarınca zorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarOrtaklığımız Kervan Gıda, gıda sektöründe ürün çeşitliliğini artırma ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik yatırımları kapsamında gıda sektöründe freeze-dry (dondurarak kurutma) teknolojisi ile üretim faaliyeti gösteren İzmir - Tire OSB'de kurulu Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin (Dryff) sermayesinin %100'üne denk gelen toplam 2.500.000 TL nominal değerli payın satınalımını 05/04/2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirmiştir. İşleme ilişkin hisse devir sözleşmeleri 05/04/2024 tarihinde imzalanmıştır.İlgili payların değeri 505.583 Avro olarak belirlenmiştir. Payların satınalımına ilişkin ödemelerin büyük kısmı (yaklaşık 481 bin Avro) 24 ay taksitle ödenecektir. Kalan kısmın ödemesinin ise 15/04/2024 tarihinde yapılması planlanmaktadır.Dryff, kurutulmuş gıda sektöründe en gelişmiş kurutma teknolojilerinden biri olan dondurarak kurutma alanında faaliyet göstermektedir ve temel olarak meyve, sebze, peynir vb. gibi gıda ürünlerinin kurutma prosesini gerçekleştirmektedir. Ortaklığımız Kervan Gıda açısından ise Dryff şirketinin satınalımı inovatif, stratejik ve katma değerli bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Ortaklığımızın ana faaliyet alanında olan jelly ve licorice kategorilerindeki ürünlerin bir kısmı da Dryff şirketinde kurutularak pazara sunulacaktır. Halihazırda dünyanın en önemli pazarlarındaki market raflarında "freeze-dried jelly (dondurularak kurutulmuş jelly)" ürünleri yerini almaya başlamıştır. İlgili ürünlerin kilogram başına satış fiyatları, standart jelly ürünlerinin kilogram başına satış fiyatları ile kıyaslandığında katma değeri yüksek bir ürün olduğu görülmektedir. Ortaklığımız ilerleyen süreçte de kendi kategorisinde katma değeri yüksek olan inovatif ürünlere ilişkin yatırımlarına devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271124BIST