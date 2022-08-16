***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 21:15
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 2.032.939.098 675.296.106 1.035.047.239 347.930.398
Satışların Maliyeti
15 -1.448.931.257 -437.388.718 -720.870.114 -215.287.712
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
584.007.841 237.907.388 314.177.125 132.642.686
BRÜT KAR (ZARAR)
584.007.841 237.907.388 314.177.125 132.642.686
Genel Yönetim Giderleri
17 -93.691.581 -35.081.669 -47.907.033 -20.879.523
Pazarlama Giderleri
17 -260.850.468 -81.190.843 -147.008.813 -50.726.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -3.943.149 -2.261.023 -2.427.313 -1.158.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 176.982.420 90.400.545 117.134.766 38.213.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -54.111.233 -35.869.909 -30.516.955 -16.051.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
348.393.830 173.904.489 203.451.777 82.040.349
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.205.762 218.777 16.168.793 101.785
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -170.700 0 -170.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.108.805 -5.371.881 -5.083.474 -2.293.482
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
365.708.397 168.580.685 214.537.096 79.677.952
Finansman Gelirleri
0 8.222.231 0 7.756.863
Finansman Giderleri
19 -210.012.984 -54.301.609 -125.810.330 -28.894.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.695.413 122.501.307 88.726.766 58.540.024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.645.772 -13.310.094 -14.900.471 -2.956.500
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -30.310.428 -16.035.574 -20.889.080 -2.529.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 5.664.656 2.725.480 5.988.609 -426.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
131.049.641 109.191.213 73.826.295 55.583.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
131.049.641 109.191.213 73.826.295 55.583.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.261.164 830.114 -3.199.256 1.321.061
Ana Ortaklık Payları
141.310.805 108.361.099 77.025.551 54.262.463
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,58880000 0,57790000 0,32090000 0,28940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-337.684.626 32.728.447
Dönem Karı (Zararı)
131.049.641 109.191.213
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.231.075 46.168.665
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,16 61.236.481 17.802.189
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 18.675.919 -1.519.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 17.138.508 3.496.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.192.499 1.882.161
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
379.024
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 8.480.570 5.757.900
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -6.667.095 -3.875.739
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-53.477.115 25.025.349
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.108.805 5.371.882
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 24.645.772 -2.694.739
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -3.146.371
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.572.184 -48.077
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-13.500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-483.216.830 -130.203.541
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -214.439.482 -58.762.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.337.822 -10.567.156
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -278.544.803 -77.753.962
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -109.894.757 -28.935.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 128.871.853 38.908.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22.374.554 2.187.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.051.456 1.954.392
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -8.899.547 2.764.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.601.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-297.936.114 25.156.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -3.931.847 -1.083.463
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.816.665 10.054.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.399.306
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-131.489.570 -261.253.379
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-21.785.600 -2.046.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
13.500.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 3.340.623 1.867.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -126.544.593 -63.591.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -197.482.715
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -197.482.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
302.651.308 14.282.024
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.663.973 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.663.973 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 313.992.926 39.275.774
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.677.645 0
Ödenen Temettüler
14 0 -24.993.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.522.888 -214.242.908
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
57.764.983 9.106.337
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.757.905 -205.136.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 259.931.734 231.838.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 151.173.829 26.701.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 151.173.829 259.931.734
Ticari Alacaklar
775.725.631 573.294.973
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 576.664 183.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 775.148.967 573.111.438
Diğer Alacaklar
126.520.379 44.868.047
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 5.065.188 6.802.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
121.455.191 38.065.346
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 888.885.094 610.340.291
Peşin Ödenmiş Giderler
186.303.911 97.605.078
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,9 1.641.265 9.368.164
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 184.662.646 88.236.914
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.196.627 7.967.093
Diğer Dönen Varlıklar
50.969.220 90.800.473
ARA TOPLAM
2.180.774.691 1.684.807.689
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19.741.461 17.700.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.200.516.152 1.702.508.554
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
147.640 4.462.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 1.637.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
147.640 2.824.188
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.923.166 814.361
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.269.000 5.269.000
Maddi Duran Varlıklar
10 996.333.302 890.499.583
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.597.834 4.673.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
191.570.622 175.789.365
Şerefiye
17.696.861 17.696.861
Markalar
11 113.291.533 101.619.115
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 60.582.228 56.473.389
Peşin Ödenmiş Giderler
122.248.311 101.052.387
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,9 11.760.494 16.224.204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 110.487.817 84.828.183
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.319.089.875 1.182.560.838
TOPLAM VARLIKLAR
3.519.606.027 2.885.069.392
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
632.739.961 585.882.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
632.739.961 585.882.303
Banka Kredileri
6 632.739.961 585.882.303
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
463.627.740 233.718.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
463.627.740 233.718.850
Banka Kredileri
6 463.627.740 233.718.850
Ticari Borçlar
661.327.260 523.970.069
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 11.718.923 8.117.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 649.608.337 515.852.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
48.557.069 26.182.515
Diğer Borçlar
80.131.659 29.080.203
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 50.321.776 3.011.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.809.883 26.068.845
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 19.872.841 28.729.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 23.492.987 28.999.224
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.718.353 8.885.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.926.926 5.030.985
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.791.427 3.854.303
ARA TOPLAM
1.951.467.870 1.465.447.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.951.467.870 1.465.447.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 194.023.911 160.096.154
Ticari Borçlar
0 4.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 4.768
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.498 68.611
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.917.025 9.904.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 18.917.025 9.904.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 36.204.532 40.034.347
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
249.170.966 210.108.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.200.638.836 1.675.556.115
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.163.513.856 1.050.632.996
Ödenmiş Sermaye
14 240.000.000 240.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -17.902.219 -10.238.246
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 292.898.784 292.898.784
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.011.813 2.011.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
224.579.371 231.490.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
224.579.371 231.490.508
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
231.393.442 231.393.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.814.071 97.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
175.605.520 125.420.221
Yabancı Para Çevrim Farkları
175.605.520 125.420.221
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.323.881 25.080.193
Yasal Yedekler
25.323.881 25.080.193
Diğer Yedekler
2.500.000 2.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
77.185.901 8.454.447
Net Dönem Karı veya Zararı
141.310.805 133.015.276
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
155.453.335 158.880.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.318.967.191 1.209.513.277
TOPLAM KAYNAKLAR
3.519.606.027 2.885.069.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
187.500.000 292.898.784 2.011.813 -67.720 240.335.570 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.432.743 108.708.053 -122.140.796 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.618 7.459.904 108.361.099 115.859.621 2.476.547 118.336.168
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-24.993.750 -24.993.750 -24.993.750
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
187.500.000 292.898.784 2.011.813 -29.102 240.335.570 15.614.320 14.841.947 2.500.000 58.297.782 108.361.099 922.332.213 11.068.583 933.400.796
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 -10.238.246 292.898.784 2.011.813 97.066 231.393.442 222.204.476 25.080.193 2.500.000 9.912.972 161.812.082 1.177.672.582 60.637.501 1.238.310.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
3 -96.784.255 -1.458.525 -28.796.806 -127.039.586 98.242.780 -28.796.806
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
240.000.000 -10.238.246 292.898.784 2.011.813 97.066 231.393.442 125.420.221 25.080.193 2.500.000 8.454.447 133.015.276 1.050.632.996 158.880.281 1.209.513.277
Transferler
243.688 132.771.588 -133.015.276 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.911.137 41.251.053 141.310.805 175.650.721 6.252.766 181.903.487
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-43.000.000 -43.000.000 -43.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.663.973 -7.663.973 -7.663.973
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
8.934.246 -21.040.134 -12.105.888 -9.679.712 -21.785.600
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 -17.902.219 292.898.784 2.011.813 -6.814.071 231.393.442 175.605.520 25.323.881 2.500.000 77.185.901 141.310.805 1.163.513.856 155.453.335 1.318.967.191
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
131.049.641 109.191.213 73.826.295 55.583.524
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.911.137 38.618 -3.077.925 86.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -8.638.921 48.273 -3.847.406 109.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 1.727.784 -9.655 769.481 -23.197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
57.764.983 9.106.337 33.361.731 5.293.079
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 57.764.983 9.106.337 33.361.731 5.293.079
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.853.846 9.144.955 30.283.806 5.379.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
181.903.487 118.336.168 104.110.101 60.963.234
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.252.766 2.476.547 5.286.246 1.929.143
Ana Ortaklık Payları
175.650.721 115.859.621 98.823.855 59.034.091
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056100
BIST