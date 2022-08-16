***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.032.939.098 675.296.106 1.035.047.239 347.930.398Satışların Maliyeti15 -1.448.931.257 -437.388.718 -720.870.114 -215.287.712TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)584.007.841 237.907.388 314.177.125 132.642.686BRÜT KAR (ZARAR)584.007.841 237.907.388 314.177.125 132.642.686Genel Yönetim Giderleri17 -93.691.581 -35.081.669 -47.907.033 -20.879.523Pazarlama Giderleri17 -260.850.468 -81.190.843 -147.008.813 -50.726.199Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -3.943.149 -2.261.023 -2.427.313 -1.158.347Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 176.982.420 90.400.545 117.134.766 38.213.160Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -54.111.233 -35.869.909 -30.516.955 -16.051.428ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)348.393.830 173.904.489 203.451.777 82.040.349Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.205.762 218.777 16.168.793 101.785Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -170.700 0 -170.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.108.805 -5.371.881 -5.083.474 -2.293.482FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)365.708.397 168.580.685 214.537.096 79.677.952Finansman Gelirleri0 8.222.231 0 7.756.863Finansman Giderleri19 -210.012.984 -54.301.609 -125.810.330 -28.894.791SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)155.695.413 122.501.307 88.726.766 58.540.024Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.645.772 -13.310.094 -14.900.471 -2.956.500Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -30.310.428 -16.035.574 -20.889.080 -2.529.996Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 5.664.656 2.725.480 5.988.609 -426.504SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)131.049.641 109.191.213 73.826.295 55.583.524DÖNEM KARI (ZARARI)131.049.641 109.191.213 73.826.295 55.583.524Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-10.261.164 830.114 -3.199.256 1.321.061Ana Ortaklık Payları141.310.805 108.361.099 77.025.551 54.262.463Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,58880000 0,57790000 0,32090000 0,28940000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-337.684.626 32.728.447Dönem Karı (Zararı)131.049.641 109.191.213Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler54.231.075 46.168.665Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,16 61.236.481 17.802.189Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 18.675.919 -1.519.875Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 17.138.508 3.496.146Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.192.499 1.882.161Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler379.024Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 8.480.570 5.757.900Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -6.667.095 -3.875.739Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-53.477.115 25.025.349Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.108.805 5.371.882Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 24.645.772 -2.694.739Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -3.146.371Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.572.184 -48.077İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-13.500.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-483.216.830 -130.203.541Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -214.439.482 -58.762.904Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-77.337.822 -10.567.156Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -278.544.803 -77.753.962Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -109.894.757 -28.935.061Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 128.871.853 38.908.934Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22.374.554 2.187.312Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.051.456 1.954.392Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -8.899.547 2.764.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.601.718Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-297.936.114 25.156.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -3.931.847 -1.083.463Vergi İadeleri (Ödemeleri)-35.816.665 10.054.879Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.399.306YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-131.489.570 -261.253.379Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-21.785.600 -2.046.000İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri13.500.000 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 3.340.623 1.867.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -126.544.593 -63.591.760Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriVerilen Nakit Avans ve Borçlar0 -197.482.715Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 -197.482.715FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI302.651.308 14.282.024İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.663.973 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -7.663.973 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 313.992.926 39.275.774Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.677.645 0Ödenen Temettüler14 0 -24.993.750YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-166.522.888 -214.242.908Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi57.764.983 9.106.337NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-108.757.905 -205.136.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 259.931.734 231.838.486DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 151.173.829 26.701.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 151.173.829 259.931.734Ticari Alacaklar775.725.631 573.294.973İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 576.664 183.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 775.148.967 573.111.438Diğer Alacaklar126.520.379 44.868.047İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 5.065.188 6.802.701İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar121.455.191 38.065.346Türev Araçlar0 0Stoklar8 888.885.094 610.340.291Peşin Ödenmiş Giderler186.303.911 97.605.078İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,9 1.641.265 9.368.164İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 184.662.646 88.236.914Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.196.627 7.967.093Diğer Dönen Varlıklar50.969.220 90.800.473ARA TOPLAM2.180.774.691 1.684.807.689Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19.741.461 17.700.865TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.200.516.152 1.702.508.554DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar147.640 4.462.150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 1.637.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar147.640 2.824.188Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.923.166 814.361Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.269.000 5.269.000Maddi Duran Varlıklar10 996.333.302 890.499.583Kullanım Hakkı Varlıkları1.597.834 4.673.992Maddi Olmayan Duran Varlıklar191.570.622 175.789.365Şerefiye17.696.861 17.696.861Markalar11 113.291.533 101.619.115Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 60.582.228 56.473.389Peşin Ödenmiş Giderler122.248.311 101.052.387İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,9 11.760.494 16.224.204İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 110.487.817 84.828.183TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.319.089.875 1.182.560.838TOPLAM VARLIKLAR3.519.606.027 2.885.069.392KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar632.739.961 585.882.303İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar632.739.961 585.882.303Banka Kredileri6 632.739.961 585.882.303Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları463.627.740 233.718.850İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları463.627.740 233.718.850Banka Kredileri6 463.627.740 233.718.850Ticari Borçlar661.327.260 523.970.069İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 11.718.923 8.117.249İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 649.608.337 515.852.820Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar48.557.069 26.182.515Diğer Borçlar80.131.659 29.080.203İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 50.321.776 3.011.358İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.809.883 26.068.845Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 19.872.841 28.729.275Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 23.492.987 28.999.224Kısa Vadeli Karşılıklar21.718.353 8.885.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.926.926 5.030.985Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.791.427 3.854.303ARA TOPLAM1.951.467.870 1.465.447.727TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.951.467.870 1.465.447.727UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 194.023.911 160.096.154Ticari Borçlar0 4.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 4.768Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25.498 68.611Uzun Vadeli Karşılıklar18.917.025 9.904.508Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 18.917.025 9.904.508Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 36.204.532 40.034.347TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER249.170.966 210.108.388TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.200.638.836 1.675.556.115ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.163.513.856 1.050.632.996Ödenmiş Sermaye14 240.000.000 240.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -17.902.219 -10.238.246Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 292.898.784 292.898.784Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.011.813 2.011.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)224.579.371 231.490.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)224.579.371 231.490.508Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)231.393.442 231.393.442Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.814.071 97.066Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)175.605.520 125.420.221Yabancı Para Çevrim Farkları175.605.520 125.420.221Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.323.881 25.080.193Yasal Yedekler25.323.881 25.080.193Diğer Yedekler2.500.000 2.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları77.185.901 8.454.447Net Dönem Karı veya Zararı141.310.805 133.015.276Kontrol Gücü Olmayan Paylar155.453.335 158.880.281TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.318.967.191 1.209.513.277TOPLAM KAYNAKLAR3.519.606.027 2.885.069.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler187.500.000 292.898.784 2.011.813 -67.720 240.335.570 8.154.416 1.409.204 2.500.000 -25.416.521 122.140.796 831.466.342 8.592.036 840.058.378Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.432.743 108.708.053 -122.140.796 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.618 7.459.904 108.361.099 115.859.621 2.476.547 118.336.168Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-24.993.750 -24.993.750 -24.993.750Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler187.500.000 292.898.784 2.011.813 -29.102 240.335.570 15.614.320 14.841.947 2.500.000 58.297.782 108.361.099 922.332.213 11.068.583 933.400.796Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 -10.238.246 292.898.784 2.011.813 97.066 231.393.442 222.204.476 25.080.193 2.500.000 9.912.972 161.812.082 1.177.672.582 60.637.501 1.238.310.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler3 -96.784.255 -1.458.525 -28.796.806 -127.039.586 98.242.780 -28.796.806Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar240.000.000 -10.238.246 292.898.784 2.011.813 97.066 231.393.442 125.420.221 25.080.193 2.500.000 8.454.447 133.015.276 1.050.632.996 158.880.281 1.209.513.277Transferler243.688 132.771.588 -133.015.276 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.911.137 41.251.053 141.310.805 175.650.721 6.252.766 181.903.487Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-43.000.000 -43.000.000 -43.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.663.973 -7.663.973 -7.663.973Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler8.934.246 -21.040.134 -12.105.888 -9.679.712 -21.785.600Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 -17.902.219 292.898.784 2.011.813 -6.814.071 231.393.442 175.605.520 25.323.881 2.500.000 77.185.901 141.310.805 1.163.513.856 155.453.335 1.318.967.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)131.049.641 109.191.213 73.826.295 55.583.524DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.911.137 38.618 -3.077.925 86.631Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -8.638.921 48.273 -3.847.406 109.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 1.727.784 -9.655 769.481 -23.197Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar57.764.983 9.106.337 33.361.731 5.293.079Yabancı Para Çevrim Farkları25 57.764.983 9.106.337 33.361.731 5.293.079DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.853.846 9.144.955 30.283.806 5.379.710TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)181.903.487 118.336.168 104.110.101 60.963.234Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.252.766 2.476.547 5.286.246 1.929.143Ana Ortaklık Payları175.650.721 115.859.621 98.823.855 59.034.091http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056100BIST