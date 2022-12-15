***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkKERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkKERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi02.07.2021-21.07.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 15.12.2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantsı sonucunda,2 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp, 21 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 21 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde toplamda geri alım işlemi tamamlanan 3.590.000 adet hissenin satışına karar verilmiş olup,15.12.2022 tarihinde 190.000 adet hissenin satış işlemi tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKRVGD 15/12/2022 28.674 % 0,011 25,1 % 1,48 411.471,9 YOKTURKRVGD 15/12/2022 71.326 % 0,029 25,15 % 1,47 1.027.094,4 YOKTURKRVGD 15/12/2022 90.000 % 0,079 24,9 % 1,41 2.688.500 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087664BIST