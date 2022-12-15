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***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

15.12.2022 21:20
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
02.07.2021-21.07.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.12.2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu  toplantsı sonucunda,2 Temmuz 2021 tarihli  Yönetim  Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp, 21 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 21  Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde toplamda geri alım işlemi tamamlanan 3.590.000 adet hissenin satışına karar verilmiş olup,15.12.2022 tarihinde 190.000 adet hissenin satış işlemi tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KRVGD 15/12/2022 28.674 % 0,011 25,1 % 1,48 411.471,9 YOKTUR
KRVGD 15/12/2022 71.326 % 0,029 25,15 % 1,47 1.027.094,4 YOKTUR
KRVGD 15/12/2022 90.000 % 0,079 24,9 % 1,41 2.688.500 YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087664


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 196,90 1.908.946 % 10,00  
ULAS 11,22 5.683.364 % 10,00  
EPLAS 28,82 39.050.607 % 10,00  
ISATR 358.380,00 358.380 % 10,00  
OZSUB 26,42 150.447.565 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6387 18,6549 % 0,18  
Euro 19,7734 19,8064 % -0,47  
Sterlin 22,6230 22,7365 % -1,96  
Frank 19,9418 20,0619 % -0,72  
Riyal 4,9429 4,9677 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -28,48  
Altın Gr. 1.065 1.065 -16,77  
Cumhuriyet 7.170 7.278 -79,00  
Tam 7.197 7.258 -70,00  
Yarım 3.485 3.548 -35,00  
Çeyrek 1.748 1.774 -17,00  
Gümüş.Ons 23,09 23,11 -0,79  
Gümüş Gr. 13,84 13,86 -0,46  
B. Petrol 81,90 81,90 -0,80  
Seans Raporu 18:05
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