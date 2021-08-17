***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2021 2.DÖNEMMali Tablonun Verildiği OtoriteMARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021 YILI 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Marmara Kurumlar Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958721BIST