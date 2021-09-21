***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurtdışında şirket satın alım süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanmıştı. %100 bağlı ortaklığımız olan Tornellon Investments tarafından %64,93'ünü satın almış olduğumuz ZPC Otmuchow isimli şirketin bağlı olduğu Polonya sermaye piyasaları regülasyonları sebebiyle Tornellon Investments'ın pay oranını %66'ya tamamlamak amacıyla zorunlu çağrıya gidilmektedir.. %100 bağlı ortaklığımız Tornellon Investments payların tamamı için çağrıda bulunmuştur. Hisse başına alım fiyatı, satın alma işlemi sırasında payları satın almış olduğu fiyat ile aynı olarak belirlenmiştir. , Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964782BIST