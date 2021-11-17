***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 09:41
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Polonya'da şirket satın alım süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanmıştı. %100 bağlı ortaklığımız olan Tornellon Investments tarafından %64,93'ünü satın almış olduğumuz ZPC Otmuchow isimli şirketin bağlı olduğu Polonya sermaye piyasaları regülasyonları sebebiyle Tornellon Investments 21.09.2021 tarihinde zorunlu çağrıya gitmişti. Hisse başına alım fiyatı, satın alma işlemi sırasında payları satın almış olduğu fiyat ile aynı olarak belirlenmişti.
16.11.2021 tarihinde çağrı sonuçlanmış ve pay alımları tamamlanmıştır. Çağrıya katılan 98.020 adet hisse satın alınmış olup %100 bağlı ortaklığımız olan Tornellon Investments'ın ZPC Otmuchow isimli şirketteki pay oranı %65,31'e yükselmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978231
BIST
09:551.683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.683
En Düşük
1.683
09:5510,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0488
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
09:5511,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0371
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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11,8279
En Düşük
11,6569
09:55621,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 7,34
|Açılış
|: 621,06
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|INFO
|4,99
|452.463
|% 5,27
|
|HEDEF
|3,58
|880.594
|% 4,07
|
|IHAAS
|4,65
|713.552
|% 4,03
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|TSPOR
|6,75
|6.304.784
|% -3,71
|
|TACTR
|27,50
|164.450
|% -3,51
|
|ALMAD
|1,35
|67.504
|% -2,17
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|EREGL
|19,50
|777.039.480
|% 0,00
|
|FROTO
|212,30
|437.393.180
|% 0,00
|
|TAVHL
|28,62
|185.563.278
|% -0,42
|
|ENJSA
|11,74
|105.127.073
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|EREGL
|19,50
|777.039.480
|% 0,00
|
|ENJSA
|11,74
|105.127.073
|% 0,00
|
|ENKAI
|12,35
|92.310.745
|% 0,00
|
|EUHOL
|1,76
|11.320.375
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3561
|10,3656
|% 0,47
|
|Euro
|11,7052
|11,7177
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,9598
|14,0298
|% 1,11
|
|Frank
|11,1391
|11,2062
|% 0,90
|
|Riyal
|2,7671
|2,7810
|% 0,91
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,70
|
|Altın Gr.
|621
|621
|7,57
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,38
|0,14
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|-0,54
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