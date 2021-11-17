***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Polonya'da şirket satın alım süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanmıştı. %100 bağlı ortaklığımız olan Tornellon Investments tarafından %64,93'ünü satın almış olduğumuz ZPC Otmuchow isimli şirketin bağlı olduğu Polonya sermaye piyasaları regülasyonları sebebiyle Tornellon Investments 21.09.2021 tarihinde zorunlu çağrıya gitmişti. Hisse başına alım fiyatı, satın alma işlemi sırasında payları satın almış olduğu fiyat ile aynı olarak belirlenmişti.16.11.2021 tarihinde çağrı sonuçlanmış ve pay alımları tamamlanmıştır. Çağrıya katılan 98.020 adet hisse satın alınmış olup %100 bağlı ortaklığımız olan Tornellon Investments'ın ZPC Otmuchow isimli şirketteki pay oranı %65,31'e yükselmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978231BIST