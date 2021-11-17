Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2021 09:41
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Polonya'da şirket satın alım süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanmıştı. %100 bağlı ortaklığımız olan Tornellon Investments tarafından %64,93'ünü satın almış olduğumuz ZPC Otmuchow isimli şirketin bağlı olduğu Polonya sermaye piyasaları regülasyonları sebebiyle Tornellon Investments 21.09.2021 tarihinde zorunlu çağrıya gitmişti. Hisse başına alım fiyatı, satın alma işlemi sırasında payları satın almış olduğu fiyat ile aynı olarak belirlenmişti.
16.11.2021 tarihinde çağrı sonuçlanmış ve pay alımları tamamlanmıştır. Çağrıya katılan 98.020 adet hisse satın alınmış olup %100 bağlı ortaklığımız olan Tornellon Investments'ın ZPC Otmuchow isimli şirketteki pay oranı %65,31'e yükselmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978231


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:551.683
Değişim :  -0,15% |  -2,50
Açılış :  1.683  
Önceki Kapanış :  1.686  
En Yüksek
1.683 En Düşük
1.683
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 149,60 10.038.908 % 10,00  
DIRIT 5,30 423.539 % 8,38  
INFO 4,99 452.463 % 5,27  
HEDEF 3,58 880.594 % 4,07  
IHAAS 4,65 713.552 % 4,03  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 10,3561 10,3656 % 0,47  
Euro 11,7052 11,7177 % 0,32  
Sterlin 13,9598 14,0298 % 1,11  
Frank 11,1391 11,2062 % 0,90  
Riyal 2,7671 2,7810 % 0,91  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 4,70  
Altın Gr. 621 621 7,57  
Cumhuriyet 4.071 4.133 106,00  
Tam 4.051 4.153 105,97  
Yarım 1.958 2.009 51,27  
Çeyrek 982 1.004 25,63  
Gümüş.Ons 24,98 25,00 0,17  
Gümüş Gr. 8,37 8,38 0,14  
B. Petrol 81,89 81,89 -0,54  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru